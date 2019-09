Casal detido no Brasil tentou embarcar com 53 quilos de cocaína para Lisboa

A Polícia Federal brasileira deteve na noite de domingo, numa ação conjunta com a Polícia Judiciária portuguesea, um casal de brasileiros que tentava embarcar para Lisboa com 53 quilogramas de cocaína, no Aeroporto Internacional de Fortaleza.

De acordo com a Polícia Federal, a droga, acondicionada em forma de tabletes, estava escondida entre lençóis na bagagem do casal.

O homem, de 32 anos, e a mulher, de 23 anos, naturais de São Paulo, foram levados para a sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Ceará para prestar esclarecimentos.

A ação conjunta faz parte da Operação Caravelas que tem como objetivo a cooperação internacional das polícias Federal do Brasil e Judiciária de Portugal no combate ao tráfico internacional de drogas.

Esta é a segunda apreensão de drogas em menos de uma semana no aeroporto de Fortaleza feita pelas polícias dos dois países.

Na última quarta-feira, uma mulher de 28 anos, natural de Cabo Verde, foi presa com 1,8 quilogramas de cocaína na forma líquida.

A droga, segundo informações divulgadas, foi encontrada dentro da bagagem da mulher, num saco de vinho, envolta em papel alumínio.

De acordo com as autoridades, a cabo-verdiana saiu de São Paulo e desembarcou em Fortaleza, quando foi detida e levada para a sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Ceará.

A mulher tinha agendada para o passado sábado a passagem de avião para regressar a Cabo Verde.

Lusa