Jovem de 21 anos assume sozinho gestão de hotel durante tempestade e recebe louvor dos hóspedes

"Se conhece Satchel, diga-lhe que é o nosso herói”

A publicação de Angela K Chandler, hóspede no Homewood Suites em Beaumont na passada semana, conta com 13.000 partilhas e 6,200 comentários no Facebook.

Com a localidade de Beaumont debaixo de água- assim como grande parte do estado do Texas onde morreram pelo menos 2 pessoas - ninguém conseguia entrar ou sair do hotel.

O estudante universitário Satchel Smith entrou ao serviço 15h00 para sair às 11h00 da noite, mas já não conseguiu sair. A súbita subida das águas deixou o hotel cercado. Ninguém conseguia sair, nem entrar da unidade hoteleira e Satchel Smith nunca chegou a ser substituído. Acabou por ficar 32 horas como único funcionário a prestar assistência aos hóspedes durante quase dois dias.

"Ele atendeu os telefones, respondeu a cada uma de nossas perguntas, garantiu que tomamos um café ou chá quente e ajudou-nos a servir um café da manhã quente (..) Ele lidou com esta situação com graça, bondade e um belo sorriso no rosto", escreveu Chandler nas redes sociais.

O feito valeu-lhe um louvor público, mas à cadeia de TV CNN, o estudante da Universidade de Lamar, no Texas, contratado para a receção do hotel admitiu que foi "muito intenso" e que teve de assumir funções para as quais não foi contratado, nem sequer tem formação:

"Nunca estive na cozinha, nem sequer sou bom cozinheiro", admitiu recentemente Satchel Smith, após de 32 horas à frente do hotel.

Mas o jovem de 21 anos teve ajuda. Um cliente do hotel ajudou a servir os pequenos-almoços, outros ajudaram no jantar: uma simples pasta com pão de alho, para que os hóspedes não reclamassem com o serviço.

"Toda a gente parecia muito satisfeita e agradecida", afirmou o jovem.

Mas a ajuda não se ficou por aqui.. com todas as estradas cortadas, incluindo autoestradas e muitos condutores retidos nas viaturas, o único empregado do hotel juntamente com os hóspedes ainda conseguiram distribuir comida às pessoas retidas nas imediações do hotel. No final, perante tantas horas de isolamento, Satchel Smith admite que ganharam mais do que o susto:

"Tornámo-nos, basicamente uma família" , afirmou o jovem à CNN.

No final da maratona de quase dois dias, chegou, finalmente o empregado que substituía Satchel Smith no turno do hotel. O jovem ficou no hotel mais uma horas a ajudar o colega e a dormir uma breve sesta antes do pai conseguir ter condições para o vir buscar, 32 horas depois de o ter deixado à porta do hotel para iniciar uma jornada de trabalho.

Apesar de tudo, a unidade hoteleira conseguiu evitar males maiores e apenas o parque de estacionamento ficou inundado pela tempestade Imelda, onde o carro de Satchel Smith ficou nos últimos dias, atolado pela súbita subida das águas.

Foi a 2.ª vez que ficou sem carro à porta do hotel. A 1.ª foi à passagem do furacão Harvey, mas mais uma vez conseguiu ver o lado bom de uma situação complicada: a casa da família foi poupada às cheias desta vez e, assim, o pai conseguiu ir buscá-los assim que a águas começaram a descer e permitiram retomar a circulação rodoviária.