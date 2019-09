Pelo menos sete crianças mortas em desmoronamento de escola no Quénia

Pelo menos sete crianças morreram e várias ficaram feridas esta manhã no desmoronamento numa escola primária em Nairobi, capital do Quénia.

"Até agora podemos confirmar que temos 7 mortos e 57 outros (estudantes) foram hospitalizados", indicou o porta-voz do Governo Cyrus Oguna, citado pela agência France-Presse.

"Sete alunos morreram, há vários feridos após o colapso de uma sala de aula do Previous Talent Academy de Dagoretti", no oeste da capital queniana, relatou no Twitter a organização St John Ambulance, envolvida nas operações de resgate.

Segundo relata o jornalista da AFP no local, há livros e secretárias espalhados pelos escombros de uma estrutura feita de madeira e metal, à qual foi acrescentado um andar.

Centenas de habitantes de Dagoretti, uma zona pobre, estão no local à procura de sobreviventes.

Pelo menos 10 crianças continuam presas nos escombros da escola, referiu a agência de notícias Associated Press (AP).