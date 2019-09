Um tribunal alemão decidiu que a ressaca é uma "doença", lê-se na BBC. Esta decisão foi tomada num caso contra um fabricante de uma bebida para prevenir a ressaca.

No seu regulamento, o tribunal afirmou que as doenças incluíam mudanças pequenas ou temporárias no estado normal do corpo.

Os produtos alimentares, incluindo bebidas, não podem ser comercializados para prevenir ou tratar doenças, acrescentou.