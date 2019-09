Agente imobiliária atacada numa casa em Los Angeles

Uma agente imobiliária foi atacada, em Los Angeles, em plena luz do dia por um homem que olhou diretamente para uma câmara de segurança presente no local e sorriu momentos antes de agredir a vítima.

A polícia está à procura do suspeito, com cerca de 40 anos, que é vislumbrado num vídeo no decorrer do incidente, no bairro de Encino, em San Fernando Valley, por volta das 15h00 de domingo, informou a NBC Los Angeles.

Uma câmara de vigilância presente no exterior da casa mostrou que a agente saiu da habitação e disse: "Já viu a casa. Já terminou. É isso". Foi nesse momento que o agressor tirou o boné e sorriu para a câmara, atacando a vítima logo de seguida.