Equipa médica troca fichas de pacientes e faz aborto na mulher errada

Mulher recebe injeção anestésica em que vez de injeção nutricional

Uma mulher de origem vietnamita visitou um hospital em Seul, na Coreia do Sul, no dia 7 de agosto para fazer um teste de gravidez. Os resultados confirmaram que estava grávida de seis semanas e foi-lhe dito que precisava de fazer um tratamento intravenoso para a melhor nutrição do feto.

Enquanto a mulher esperava pela injeção, uma enfermeira chegou com a ficha de uma paciente diferente e administrou uma anestesia na grávida. Quando já se encontrava sob o efeito da anestesia, chegou um ginecologista para operar e fazer o aborto.

Estes procedimentos foram feitos sem nunca ser verificada a identidade da pessoa que constava na ficha de paciente.

O que aconteceu afinal?

Houve uma troca de fichas. A mulher vietnamita foi confundida com uma outra grávida a quem tinha sido dado um diagnóstico menos feliz. A mulher tinha sofrido um aborto espontâneo e como tal precisava de ser operada.

Vietnamita não descobre logo que foi feito um aborto

Só depois de ter algum sangramento e de falar com outro médico é que a mulher percebeu o que tinha acontecido.

De acordo com o Korean Times, a Polícia de Gangseo está a investigar o caso. O médico e a enfermeira foram detidos, sob acusação de negligência médica. O aborto é ilegal na Coreia do Sul, salvo algumas exceções, e em alguns casos é punido com cadeia.

O caso aconteceu em agosto mas só divulgado pelas autoridades agora. Quanto ao estado de saúde da mulher, não se sabe nada.