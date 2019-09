Lata de champô seco explode e danifica carro nos EUA

Uma mãe do estado norte-americano do Missouri deixou um alerta nas redes sociais, depois de uma lata de champô seco ter explodido no carro da filha, destruindo parte do veículo. A lata foi aterrar a mais de 15 metros do local do incidente.

Christine Debrecht recorreu ao Facebook para contar o que aconteceu e alertar outras pessoas para o perigo de deixar latas de aerossol expostas ao calor. A mãe revelou que ninguém estava no veículo quando a lata de champô seco explodiu.

As imagens, publicadas pela mulher, mostram os danos causados pela explosão.



Em entrevista à NBC, a mulher disse que os estragos eram tantos, que ela e a filha não conseguiram perceber logo as causas.

"Pensamos que algo tivesse caído do céu, mas a trajetória do vidro deu para perceber que não era essa a causa."

A Walmart, dona da empresa que produz o produto da Equate, disse num comunicado que o champô tinha um aviso, "como a maior parte dos produtos de aerossol, que podem explodir se forem expostos ao calor".

Também o alerta, visível na parte da frente da lata, diz: "PERIGO. Altamente inflamável. O recipiente pode explodir se for aquecido."