Menino afegão morre atropelado por camião quando estava numa caixa

Um menino afegão de cinco anos foi hoje acidentalmente atropelado por um camião na ilha de Lesbos, quando estava dentro de uma caixa de cartão, informou a polícia grega.

Num comunicado, a polícia confirmou que o rapaz estava dentro de uma caixa de cartão junto à estrada quando o veículo lhe bateu.

O condutor, que estava a entregar produtos a um negócio local, atropelou a caixa enquanto fazia marcha atrás sem se aperceber de que haveria alguém dentro.

O acidente ocorreu perto do campo de refugiados de Moria e ainda não se sabe se o menino estaria a brincar ou a dormir dentro da caixa.

O governador regional, Kostas Moutzouris, disse à Associated Press (AP) que "esta situação não pode continuar", lamentando o "trágico incidente com um camião que usava as estradas e matou um menino que estava a brincar".