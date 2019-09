Autarca autoriza festa para todas as idades com show de striptease

Dois homens dançaram, na terça-feira, em cuecas de fio dental numa festa que seria para todas as idades. O espétaculo dos Losin Form Alls estava no programa das festividades permitido pelo autarca. Não havendo limites de idade, os pais levaram as crianças, que acabaram por assistir ao striptease.

Algumas crianças, que estavam na primeira fila do espetáculo, ficaram incrédulas e taparam os olhos quando viram os dois homens a despir as suas vestimentas e a dançarem para o público. Foram publicadas algumas dessas imagens nas redes sociais, de acordo com o jornal El Mundo.

Oscar Ramírez, porta-voz do grupo municipal do Partido Popular (PP) afirmou que o partido quer "que a pessoa que programou esse espetáculo de 'danças urbanas' justifique as razões pelas quais ele incluiu essa performance para todos os públicos e no meio da rua".

O porta-voz ainda salienta que o sucedido "é uma vergonha" e realça que não se pode tolerar que a cidade tenha "uma performance mais típica de uma despedida de solteira do que de um ato das maiores festividades de Barcelona ".

Ramírez ainda acrescenta que a queixa não é uma crítica aos artistas, mas uma queixa ao governo de Colau.