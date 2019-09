Carro movido a energia solar carrega 80 telemóveis de uma só vez

A reportagem da CNN conta a história de um refugiado do Ruanda que vive agora nos EUA. Henri Nyakarundi nasceu no Ruanda e cresceu no Burundi. Mudou-se para os EUA onde estudou ciências na Georgia State University.

Desenvolveu um carrinho que consegue carregar telemóveis através da energia solar.

Nyakarundi quer "ligar" as comunidades e criar milhares de empregos em toda a África.

"O meu objetivo é criar entre 50.000 a 100.000 microempresas em toda a África", explicou Nyakarundi à CNN. "Trata-se de uma população que irá duplicar nos próximos 25 a 30 anos" acrescenta.

A ideia surgiu depois de umas férias que passaram pelo Ruanda ou Burundi. Apercebeu-se da dificuldade das pessoas em carregar telemóveis.

No Ruanda, por exemplo, estima-se que 70% da população tenha telemóvel, mas apenas 18% têm acesso à eletricidade, segundo dados do Banco Mundial.

A primeira versão do quiosque, pode ser rebocado de bicicleta, recebe a energia solar, fornece carregamento, em simultâneo, a 80 telemóveis e já está em funcionamento.

Atualmente, existem 25 quiosques em operação no Ruanda, muitos nas áreas rurais, onde a população depende muito dos telemóveis.

Nyakarundi diz que depois de quatro anos a testar o modelo de negócio, está pronto para expandir. Planeia instalar entre 600 e 800 quiosques nos próximos dois anos.

Para pôr em marcha o plano, Nyakarundi diz que procura pessoas que precisam desesperadamente de emprego.