Doença rara transmitida por mosquito faz oitava vítima nos EUA

Um homem com cerca de 50 anos morreu com encefalite equina oriental, (EEE) uma doença rara, mas potencialmente fatal, causada por picadas de mosquito. A vítima é um dos dez casos humanos confirmados com a doença, de acordo com o relatório do Departamento Estatal de Saúde Pública norte-americano.

As autoridades de saúde apelam à população para que "tomem medidas para evitar serem picadas por um mosquito", nomeadamente atividades no exterior, principalmente ao final do dia, como explica a CNN.

A doença pode causar inchaço cerebral precedido por sintomas semelhantes aos da gripe, incluindo febre alta, calafrios e náuseas.

Casos graves podem resultar em coma que pode causar danos cerebrais. A doença manifesta-se quatro a dez dias após a picadela.

As autoridades recomendam, por isso, o uso de repelente de insetos.

São relatados, por ano, entre cinco a dez casos e 30% resultam na morte do infetado. São dados do Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

De acordo com a CNN há, neste momento, casos relatados nos estados de Michigan, Massachusetts e Rhode Island.