O buraco do ozono este ano é o mais pequeno em quase três décadas. O ano passado estendia-se a uma área de quase 23 milhões de metros quadrados enquanto que este ano ronda os 11 milhões.

Desconhecem-se as causas para esta diminuição, mas o vórtex está orientado num sentido diferente do habitual. Agora, está para a América do Sul e não para o Polo Norte.

O ozono protege a Terra das radiações ultravioletas e forma uma camada na estratosfera, a chamada camada do ozono.