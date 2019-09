Jovem universitário estava morto no quarto há cerca de dois meses

Um aluno da Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia, foi encontrado morto no quarto depois de alguns colegas terem alertado a polícia devido ao cheiro que vinha do quarto. As autoridades acreditam que o rapaz estava morto há cerca de dois meses.

O pai do jovem já tinha contactado a polícia porque não conseguia falar com o filho, nem através dos seus amigos. A identidade do rapaz não foi revelada pela polícia e a causa da morte ainda não foi identificada pelos médicos.

Esta morte veio levantar questões sobre o bem-estar dos alunos que vivem nas residências universitárias. O ministro da Educação neozelandês, Chris Hipkins, lamentou a dor da família e dos amigos da vítima e pediu à universidade para abrir uma investigação.

"Pedi à Comissão de Ensino Superior para que se aproximasse da universidade para oferecer apoio. Esta tragédia levanta várias questões e espero que a universidade conduza uma investigação completa", disse.

Segundo as autoridades, citadas pelo jornal The Guardian, o quarto do rapaz ficava no fim de um corredor na residência Sonoda, um local por onde não passavam os funcionários da residência, que apenas trabalhavam nas áreas comuns. Alugar um quarto nesta residência custa, anualmente, mais de 8500 euros.