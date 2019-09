Menino morre afogado na banheira enquanto pais estavam nas compras

Um casal do estado norte-americano do Minnesota está a ser acusado de homicídio em segundo grau, depois do filho de 4 anos ter morrido afogado, numa altura em que os pais o tinham deixado sozinho em casa para ir às compras.

Segundo a acusação, citada pelo Daily Mail, Sabina Pierre, de 25 anos, e Eddy Louis, de 54, deixaram os dois filhos, sozinhos em casa, durante mais de duas horas. O casal terá saído por volta das 08:00 de sábado para ir às compras, a um mercado local e ao Walmart.

Agora, são acusados de homicídio por negligência e serão presentes esta quarta-feira a tribunal.

As autoridades da cidade de Bloomington foram chamadas ao Hospital de Fairview Southdale, no sábado de manhã, pela morte de Asher Pierre Louis. No hospital, estavam os pais da criança de 4 anos e a outra filha, de 9 anos.

Na altura, confessaram à polícia que ambas as crianças estavam a dormir e que pensaram que iam continuar na cama até eles voltarem. No entanto, isso não aconteceu, e quando regressaram a casa, encontraram a filha a dormir e o filho na casa de banho.

Depois de descobrir o filho de 4 anos a flutuar na banheira, o pai tentou reanimar a criança, conseguindo que água saísse pela sua boca, mas foi já no hospital onde o menino foi declarado morto.

De acordo com as autoridades, apesar do depoimento da mãe ser parecido ao do pai, a mulher apresentou incoerências no testemunho que levaram a polícia a investigar o caso a fundo.