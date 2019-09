23 casamentos na mesmo família em duas semanas será fraude?

Carlos Barria

O principal suspeito, um homem chamado Pan terá tido conhecimento do programa do Governo chinês de compensação a quem vivesse numa parte da pequena cidade de Lishui, na província de Zhejiang, na costa leste do país.

O Governo oferecia pequenos apartamentos, de 40 metros quadrados a quem não fosse proprietário, mas, segundo a imprensa chinesa os beneficiários tinham de demonstrar residência na cidade.

Foi então que Pan decidiu casar com a ex-mulher, divorciando-se 6 dias depois, não sem antes registarem-se como residentes na cidade. Só depois era interposto o processo de divórcio e encetado novo matrimónio, agora com outro membro da família.

Pan casou com uma irmã e a cunhada. O pai de Pan casou com vários familiares e até com a própria mãe num período de duas semanas. Numa só semana Pan deu entrada de 3 registos oficiais de casamento.

Ao todo 11 membros da mesma família casaram 23 vezes em meio mês.

O esquema foi descoberto na semana passada após o comité que acompanha o programa de realojamento na cidade ter apresentado queixa na polícia.

Os 11 membros da mesma família estão agora formalmente acusados de fraude. 4 foram detidos, mas os restantes libertados sob fiança.