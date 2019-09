Ex-número dois do espanhol Podemos concorre às eleições contra antigos amigos

A esquerda espanhola tem mais um partido, o 'Mais País', liderado pelo ex-número dois do Podemos (extrema-esquerda), Inigo de Errejón, que se vai apresentar às eleições de 10 de novembro contra os seus antigos amigos.



Para o professor de Comunicação Política na Universidade de Navarra Jordi Rodríguez Virgili, "há uma alteração do panorama político", com a desmobilização da esquerda a ter um novo "partido refúgio", que vai "roubar" votos principalmente ao Podemos, mas alguns também ao PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol).



A nova formação vai dividir os votos da esquerda, mas poderá estancar a abstenção dos eleitores desse bloco político desiludidos com a falta de acordo para formar um Governo que levou à marcação de novas eleições, a quarta dos últimos quatro anos.



"Estou pronto para assumir a liderança de uma lista que garanta um Governo progressista", disse Errejon, doutor em Ciências Políticas, de 35 anos, quando apresentou o nome do novo partido na quarta-feira ao fim do dia.



Durante vários anos, Inigo de Errejón foi um amigo inseparável de Pablo Iglesias, líder do Podemos, e os dois fundaram em 2014 este partido nascido a partir do grande descontentamento popular com as políticas de austeridade lançadas desde 2011 e contra a corrupção de membros do PP (Partido Popular, direita).



Designado no início do corrente ano cabeça de lista do Podemos para Madrid, para as eleições regionais de maio último, Errejón acabou por abandonar a formação para se juntar a 'Mais Madrid' liderado pela popular presidente de câmara da capital espanhola, Manuela Carmena.



"Inigo e eu éramos amigos, já não somos", disse na terça-feira Pablo Iglesias, líder do Podemos desde 2014, mas cada vez mais contestado.



Ao apresentar-se "para enfrentar a abstenção" nas eleições de novembro, Inigo Errejón procura ocupar um espaço político de esquerda entre o Podemos e o PSOE.



O líder dos socialistas e primeiro-ministro em exercício, Pedro Sánchez, evitou na quarta-feira pronunciar-se sobre a candidatura de Errejón, sublinhando que não se quer imiscuir nessa "recomposição do espaço político que representou o Podemos".



"'Mais País' pode ser a marca branca do PSOE e dar o apoio que os socialistas precisam na formação de um novo executivo", afirma Jordi Rodríguez Virgili.



Na semana passada, o rei, Felipe VI, desistiu de propor um candidato a chefe do Governo e marcou esta semana eleições para 10 de novembro, depois de mais de quatro meses em que Pedro Sánchez tentou sem êxito obter o apoio do Unidas Podemos -- coligação em que o Podemos é o partido principal.



O PSOE defendeu até ao último minuto um acordo "à portuguesa" -- acordo parlamentar com Governo exclusivamente socialista -, enquanto o Unidas Podemos defendia uma coligação governamental com ministros da extrema-esquerda.



As sondagens antes do anúncio da criação do 'Mais País' indicam que os partidos tradicionais, PSOE e PP estão a subir na intenção de votos dos espanhóis, mas deverá continuar a haver dificuldade em formar um Governo estável, sem uma maioria clara no bloco de esquerda ou de direita.

Lusa