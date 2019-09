Incêndio em fábrica de químicos em França está circunscrito mas há risco de poluição

Veja as primeiras imagens do incêndio

O incêndio que atingiu hoje uma fábrica de produtos químicos em Rouen, no noroeste da França, está "circunscrito", mas ainda não está extinto e as autoridades falam ainda de um "risco de poluição do rio Sena".



"O incêndio está circunscrito, não extinto", disse um membro do corpo de bombeiros às 12:00 horas (locais, 11:00 em Lisboa).

"Alguns produtos (químicos) foram retirados da área", disse o bombeiro. O ministro francês do Interior, Christophe Castaner, é esperado no local do incêndio.

O fogo, que não provocou mortos, teve início na madrugada de hoje num entreposto da fábrica Lubrizol - que produz principalmente aditivos para óleos, combustíveis e tintas industriais - que está a cerca de três quilómetros do centro da cidade e da famosa catedral de Rouen, que tem uma população de 500.000 habitantes.

O incêndio foi comunicado às equipas de socorro por volta das 00:30 de hoje (23:30 de quarta-feira em Lisboa) de acordo com as autoridades da Normandia, que pediram aos habitantes de doze municípios, incluindo Rouen, para ficarem em casa.

Um perímetro de 500 metros ao redor do local foi evacuado, segundo o prefeito da Normandia, Pierre-André Durand.

As imagens do fogo são particularmente impressionantes, incluindo uma enorme nuvem de fumo preto visível a cerca de 16 quilómetros de distância.

De acordo com um jornalista da agência de notícias AFP no local, um cheiro pungente é percetível.

A prioridade dos serviços de emergência é "proteger os produtos perigosos" que ainda estão na fábrica -- que emprega 400 pessoas -, a fim de "evitar acidentes", disse Jean-Yves Lagalle, chefe dos bombeiros da região.

Pierre-André Durand também referiu aos jornalistas o "risco de poluição do rio Sena" pelo transbordo de "lagoas de retenção".

O Sena, um dos principais rios franceses, passa por Paris antes de cruzar Rouen, para depois desaguar no Canal da Mancha, nas proximidades do porto de Havre.

A fábrica é de propriedade do grupo químico dos Estados Unidos Lubrizol Corporation, pertencente à Berkshire Hathaway, a holding do bilionário e o famoso investidor norte-americano Warren Buffett.

Pascal Rossignol

Cerca de 200 bombeiros, apoiados por 60 viaturas combatem as chamas