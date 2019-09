Museu de Nova Iorque devolve ao Egito caixão roubado em 2011

Autoridades norte-americanas devolvem sarcófago roubado ao Egito e adquirido pelo Metropolitan Museum of Art em Nova Iorque.

A peça com 2100 anos de idade, construída em ouro para o sacerdote Nedjemankh, no primeiro século antes de Cristo foi roubada em 2011 e vendida ao museu nova-iorquino por um negociante de arte em Paris, que mais tarde se descobriu pertencer a uma rede criminosa internacional.

Responsáveis do museu pagaram quatro milhões de dólares (cerca de 3,5 milhões de euros) pelo sarcófago em 2017 e só meses depois tiveram conhecimento da sua proveniência.

O Ministério Público descobriu que os documentos que acompanhavam o sarcófago, nomeadamente a licença de exportação datada de 1971 eram falsos.

Soube-se, depois, que o caixão dourado foi roubado ao Egito, durante as manifestações da "Primavera Árabe", em 2011.

O sarcófago era o núcleo da exposição "Nedjemankh and His Gilded Coffin" ("Nedjemankh e o seu Caixão Dourado"), inaugurada no MET de Nova Iorque, em julho de 2018.

Ainda esteve em exibição alguns meses.