Quer evitar viajar ao lado de bebés? A Japan Airlines tem a solução

A Japan Airlines criou um mapa que permite aos passageiros visualizar onde os bebés, dos oito dias aos dois anos, vão sentados. Desta forma, os viajantes podem evitar ir sentados ao lado de crianças.

A companhia aérea dispobilibiza ícones, em forma de bebé, e os passageiros conseguem visualizar os lugares que estão reservados a crianças. Assim, na hora da reserva, os viajantes sabem os assentos que estão destinados a bebés e, caso prefiram, podem evitar ir perto deles, fazendo uma reserva num lugar mais distante.

"Os passageiros que viajam com crianças, entre oito dias e dois anos, selecionam os seus assentos no site da Japan Airlines e, em seguida, terão um ícone de criança exibido nos seus lugares reservados, na tela de seleção de assentos", informou o site da companhia aérea.

"Isso permite que outros passageiros saibam que uma criança pode estar lá sentada", lê-se na CNN.

A companhia também informa que este serviço apenas funciona para as reservas feitas no site da Japan Airlines e os ícones não serão exibidos se houver alguma uma alteração no avião.

Os passageiros que viajam com bebés desfrutam de embarque prioritário e de água quente para o biberão, além de fraldários a bordo.