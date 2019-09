Aparelho hipersónico promete ligar Londres a Sidney em 4 horas

O tempo de voo entre Londres e Sidney pode ser reduzido em 80% já em 2030. A Agência Espacial Inglesa anunciou um acordo de cooperação com a Agência Espacial Australiana para o desenvolvimento de tecnologias que possam levar à criação de uma "ponte espacial" capaz de ligar Londres a Sidney em apenas 4 horas. A notícia está a ser avançada pela CNN.

SAB(R)E qual é o segredo? O novo propulsor hipersónico

Chama-se Synergetic Air-Breathing Rocket Engine (SABRE), o novo tipo de propulsor híbrido que se pode comportar como um motor a jato hipersónico na atmosfera.

Está a ser desenhado para atingir cinco vezes a velocidade do som escreve a CNN, num espaço onde é possível, de acordo com os cientistas, alcançar 25 vezes a velocidade do som.

Ou seja, promete ser 50% mais rápido que o Concorde, que ligava Nova Iorque e Paris em cerca de 3h30 e voava no máximo 2,04 vezes a velocidade do som.

Os gigantes que financiam a tecnologia

O motor está a ser desenvolvido pela Reaction Engines, uma empresa inglesa com sede em Oxford.

A BAE Systems, Rolls-Royce e Boeing HorizonX são alguns gigantes por detrás da empresa que injetaram, nos últimos quatro anos, perto de 120 milhões de euros, para desenvolver esta tecnologia.

A expectativa do fabricante é ver os primeiros aviões, equipados com o SABRE, a voar já em 2030.

Ainda em testes

O Synergetic Air-Breathing Rocket Engine, tal como o nome indica, "respira" o ar da atmosfera, permitindo maior eficiência de combustível e menos peso do que os motores existentes que precisam de transportar o próprio o oxigénio, explica Shaun Driscoll, um dos responsáveis pela Reaction Engines, citado pela CNN.

Além disso, a grande velocidade, o ar que entra no motor pode atingir temperaturas muito altas e causar danos. Um pré-arrefecimento permite reduzir a temperatura dos gases antes de entrarem no motor principal.

Esta componente "precooler" está a ser testada ainda em terra e já há resultados.

De acordo com a Reaction Engines, é possível arrefecer os gases mais de 1.000ºC até a temperatura ambiente em menos de 1/20 de segundo.