Astrónomos descobrem planeta gigante que "não deveria existir"

Um planeta de enormes dimensões - cuja existência anteriormente era extremamente improvável - foi descoberto a orbitar um estrela de tamanho muito reduzido. De acordo com os astrónomos, este planeta "não deveria existir", porque contraria as teorias atualmente conhecidas.

Este novo globo descoberto é semelhante a Júpiter e as suas dimensões são "extraordinariamente grande em comparação à sua estrela anfitriã", contradizendo a ideia atual que era aceite pelos cientistas sobre o modo como os planetas se formam.

Os cientistas não esperavam ver este planeta a orbitar uma estrela tão pequena, porque as teorias atuais sobre a formação dos planetas sugerem que as pequenas estrelas dão origem a pequenos planetas e estrelas maiores dão origem a planetas maiores.

"Acho que a impressão geral foi de que esses planetas simplesmente não existiam, mas não podíamos ter a certeza porque as estrelas pequenas são muito fracas, o que as torna difíceis de estudar, mesmo que sejam estrelas muito mais comuns do que as estrelas como o Sol", disse o cientista Peter Wheatley à BBC News.