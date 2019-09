Glaciar do Monte Branco em risco de colapsar

Parte do glaciar do Monte Branco, a montanha mais alta da União Europeia, está em risco de colapsar, o que levou as autoridades italianas a fechar estradas e a evacuar povoações dos Alpes.

Os especialistas alertam que o colapso tem a ver com o aquecimento global e adiantam que cerca de 250 mil metros cúbicos do glaciar estão em perigo de cair em forma de avalanche.

Segundo a Euronews, a montanha está a ser monitorizada desde 2013 por especialistas da Fundação Montagna Sicura, que detetaram que o glaciar estava a derreter, com a proporção a aumentar nos últimos significativamente nos últimos tempos.