Sismo de magnitude 6,6 registado em oito regiões do Chile

Um sismo de magnitude 6,6 na escala de Richter foi hoje registado em oito regiões do centro e sul do Chile, não havendo até ao momento relatos de vítimas ou danos materiais.

O movimento foi registado às 12:57 (hora local, 16:57 em Lisboa) e o seu epicentro localizou-se a 70 quilómetros a oeste de Constitución, uma cidade na região de Maule localizada a 370 quilómetros a sul de Santiago, informou o centro nacional sismológico.

O hipocentro estava localizado a 31,5 quilómetros de profundidade.

O serviço nacional de emergência (Onemi), por sua vez, explicou que, de acordo com a escala internacional de Mercalli, que varia de um a doze, o terramoto foi sentido com intensidade de grau seis nas cidades de Cauquenes e Longaví, ambas na região de Maule.

Noutros locais nas oito regiões afetadas (metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos e Los Lagos), o tremor foi sentido com intensidades de escala de Mercalli entre dois e cinco graus.

O serviço hidrográfico e oceânico da marinha do Chile (SHOA) indicou que as características do terramoto não atendem às condições necessárias para gerar um tsunami na costa do Chile.

Com Lusa