Abdullah Abdullah proclama vitória nas eleições no Afeganistão

O principal adversário do Presidente afegão, Ashraf Ghani, nas eleições presidenciais do passado sábado, e ainda chefe do executivo, Abdullah Abdullah, reivindicou vitória.

Os resultados preliminares da votação não serão conhecidos antes de 19 de outubro e os dados finais só deverão ser anunciados em 07 de novembro, mas Abdullah Abdullah afirmou ter saído vitorioso da contenda eleitoral.



"Temos o maior número de votos nesta eleição", afirmou o atual chefe do Governo do Afeganistão, acrescentando que não haverá sequer necessidade de uma segunda volta para apurar o próximo Presidente do Afeganistão, já que alega ter conseguido a maioria dos votos em urna.



"Pelos dados apurados, não haverá uma segunda volta e formaremos novo Governo", disse Abdullah Abdullah aos jornalistas.



A campanha eleitoral foi repleta de atentados à bomba e denúncias de burlas, além de ameaças constantes de ataques por parte dos talibãs, que levaram à desistência de três dos 17 candidatos que se apresentaram.



Lusa