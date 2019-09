As sete elefantas que apareceram mortas no Sri Lanka terão sido envenenadas

As autoridades do Sri Lanka começaram uma investigação depois de sete elefantas terem sido encontradas mortas na semana passada por suspeita de envenenamento.

Quatro animais foram encontrados na sexta-feira e outros três no sábado, na Reserva Florestal Habarana. As autoridades anunciaram que todas as fêmeas encontradas eram do mesmo grupo de elefantes, sendo que uma delas estava grávida.

As autoridades de vida selvagem e segurança continuam a procurar na área por sinais de mais elefantes mortos.

Embora ainda não esteja claro o que causou a morte dos animais, as autoridades suspeitam que as fêmeas possam ter sido envenenadas por moradores que estariam irritados por, alegadamente, as elefantas terem destruido as suas plantações.

Matar elefantes selvagens é ilegal no país, embora as populações de elefantes frequentemente entrem em conflito com as comunidades rurais.

De acordo com a BBC, no início deste mês, 17 pessoas ficaram feridas numa procissão religiosa em Kotte, quando dois elefantes ficaram loucos.