Cartoon do "The Guardian" explica "Demónio do Clima Sueco" chamado Greta Thunberg

Porque estão tantos homens "a passar-se" com o pequeno demónio sueco?



É o que pretende responder o cartoon desta sexta-feira, publicado na edição online do "The Guardian". Sob o título, "O problema com a Greta" o autor faz a pergunta: estará ela a ser alvo de uma lavagem cerebral ou está a tentar fazer-nos uma lavagem cerebral com as suas ideias?

Veja aqui o cartoon.

Nos últimos dias têm surgido nas redes sociais vários textos e fotografias a "denunciar" a ativista sueca. Desde estar a ser manipulada por George Soros a ser explorada pelos pais com fins lucrativos.

A síndrome de Asperger e a perturbação obsessivo-compulsiva que sofre são também usadas para descredibilizar e estigmatizar a jovem de 16 anos, como clarifica este artigo do Polígrafo.

Este ódio tem também alimentado humoristas como é o caso do australiano Mark Humphries que criou um vídeo satírico sobre uma linha de apoio a adultos que estão zangados com a jovem ativista ambiental Greta Thunberg.

Em tom de ironia, a plataforma Friday's For Future, o movimento estudantil que começou a dar os primeiros passos após o protesto de Greta Thunberg se ter tornado conhecido, publicou o discurso da jovem na cimeira das Nações Unidas, em versão Black Metal.