Drone encontra homem que fugiu da prisão há 17 anos a viver numa caverna

A polícia chinesa prendeu um homem que estava em fuga há 17 anos. As autoridades encontraram o fugivito, que vivia numa caverna, através de um drone, que detetou o esconderijo.

O homem, de 63 anos, chamado Song Jiang pela polícia, havia sido preso por tráfico de mulheres e crianças, mas escapou de uma prisão em 2002.

De acordo com a BBC, a polícia de Yongshan recebeu pistas sobre o paradeiro do fugitivo no início de setembro. Essas pistas levaram as autoridades às montanhas atrás da sua cidade natal, na província de Yunnan, no sudoeste da China.

As autoridares realizaram pesquisas, mas não conseguiram obter nenhuma informação adicional, sendo que decidiram utilizar drones para os ajudar nas buscas.

O detido vivia há anos numa pequena caverna isolada da interação humana. Segundo as autoridades, o homem vivia em isolamento há tanto tempo que a comunicação entre eles era difícil.