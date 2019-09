Mais de 100 mortos em inundações na Índia

Mais de 100 pessoas morreram devido a inundações causadas por fortes chuvas nos estados indianos de Uttar Pradesh e Bihar.

As estradas estão intransitáveis, os comboios não circulam porque as linhas estão inundadas, escolas e serviços de saúde fecharam portas e não há eletricidade. São os efeitos das cheias na Índia.

Mahesh Kumar A.

Só em Uttar Pradesh, no norte da Índia, de acordo com as autoridades, morreram 93 pessoas, desde quinta-feira passada.

A maioria dos mortos morreu na sequência de desabamentos de casas e afogamentos.O



Aftab Alam Siddiqui

As inundações obrigaram as autoridades a deslocar mais de 500 prisioneiros do distrito de Ballia para outras prisões.

Em Bihar, a leste da Índia, o número de mortos é de 29.

As pessoas deslocam-se de barco, nas estradas principais, onde se acumulam veículos submersos.

As autoridades admitem que não esperavam esta quantidade "completamente inesperada" de chuva, escreve a BBC.

Já foram pedidos à Força Aérea Indiana helicópteros e máquinas para bombear água.

O Departamento de Meteorologia do Estado disse esperar que as chuvas comecem a diminuir a partir desta segunda-feira.