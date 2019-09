Tempestade na Europa central mata duas pessoas e deixa milhares sem eletricidade

Duas pessoas morreram devido a uma tempestade que atingiu a Europa central, levando à interrupção dos serviços ferroviários e deixando milhares de famílias sem eletricidade em casa, informaram hoje as autoridades locais.

Um número indeterminado de estudantes, colegas da vítima mortal, ficaram feridos, um deles com gravidade, acrescentaram as autoridades.A outra vítima mortal é um homem de 41 anos que morreu quando uma árvore caiu em cima do seu carro, perto da cidade alemã de Wittenberg.

Na Alemanha, as linhas ferroviárias entre Berlim, Hamburgo, Hanôver e Stralsund estiveram interrompidas durante a manhã de hoje, sendo depois reabertas. No sul da Alemanha, a queda de uma árvore forçou o encerramento da linha entre Nuremberga e Augsburgo.

Perto da cidade de Wolfsburgo, entre Hanôver e Berlim, um comboio de alta velocidade colidiu com uma árvore que caiu nos carris, deixando o motorista ferido sem gravidade.

Na República Checa, pelo menos 30.000 famílias estavam sem eletricidade e a queda de árvores interrompeu as estradas e serviços ferroviários. Ventos fortes são esperados no norte e leste da Alemanha até à tarde de hoje.

Os dois jardins zoológicos de Berlim estiveram fechados durante o dia devido ao risco de queda de ramos e os animais foram levados para o interior de edifícios.

Perto de Dortmund, no oeste da Alemanha, os bombeiros usaram um barco e improvisaram passagens para o resgate de ovelhas num campo inundado por fortes chuvas.

A agência noticiosa DPA informou que o campo estava submerso com até dois metros de água e que alguns dos animais morreram nas enchentes, sendo resgatados pelo menos 200.

Lusa