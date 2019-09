Voo é forçado a aterrar após explosão de pneu no ar

Um avião da Qantas Airways foi forçado a aterrar, no domingo, depois de um pneu ter explodido no ar, logo depois da descolagem. A aeronave seguia de Brisbane para Mackay, na Austrália, quando um pneu explodiu e danificou parte da asa, de acordo com a CNN.

O piloto foi obrigado a circular pela costa Sunshine durante uma hora e meia, para queimar combutível, antes de voltar a aterrar em Brisbane. Esta prática é usada por aeronaves que, na eventualidade de emergências, precisam de voltar ao aeroporto.

Os 76 passageiros a bordo do voo ficaram em segurança e embarcaram num outro avião para o destino planeado. A Qantas Airways garante que esta não foi uma aterragem de emergência e que está a investigar a explosão.