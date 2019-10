João Lourenço felicita a China pelos 70 anos da República Popular

O Presidente da República de Angola, João Lourenço, felicitou esta terça-feira o seu homólogo chinês, Xi Jinping, pelo 70.º aniversário da República Popular da China, elogiando as "grandes realizações" e nível de desenvolvimento alcançado neste período.

Na missiva enviada a Xi Jinping, João Lourenço congratula o povo chinês pelas "grandes realizações" conseguidas "ao longo destas sete décadas em que a China alcançou altos níveis de desenvolvimento".

Revela ainda o seu apreço pelo papel construtivo da China como "fator de paz e estabilidade no plano internacional", além da sua contribuição para o desenvolvimento de outras nações.

João Lourenço manifestou ainda o desejo de "aprofundar continuamente as relações de amizade e de cooperação" entre os dois países, no sentido de que contribuam "para a intensificação dos benefícios mutuamente vantajosos".

O Presidente angolano é também presidente do MPLA (Movimento Popular para a Libertação de Angola), partido no poder desde a independência do país em 1975, de origem marxista-leninista, e que se declara hoje defensor do "socialismo democrático".

Angola é o principal parceiro comercial da China em África, sendo o seu principal fornecedor em 2018, bem como maior destino das exportações angolanas.

A China celebrou hoje os seus 70 anos com uma parada militar e apelos à unidade nacional, iniciativas que visam dar um sinal de vitalidade, numa altura em que o país se confronta com protestos antigovernamentais na região semiautónoma de Hong Kong, uma guerra comercial com os Estados Unidos e a desaceleração do crescimento económico.

As celebrações ficaram marcadas hoje por novos confrontos em Hong Kong onde um jovem manifestante foi hoje atingido no peito por uma bala disparada pela polícia, apesar de a polícia ter proibido manifestações no Dia Nacional da China.

Lusa