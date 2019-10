Pelo menos 11 polícias mortos em ataque talibã no norte do Afeganistão

Pelo menos 11 agentes da polícia morreram hoje no norte do Afeganistão, na sequência de um ataque dos talibãs, anunciaram as autoridades.

Um porta-voz do governador da província de Balkh Munir Ahmad Farhad disse que o ataque contra instalações governamentais teve início durante a madrugada e desencadeou um tiroteio ainda em curso no distrito de Shortepa.

Um porta-voz dos talibãs Zabihullah Mujahid indicou que os rebeldes invadiram o distrito, mas Farhad negou a invasão.

Entretanto, o chefe do conselho provincial de Balkh, Mohammad Afzel Hadid, disse temer o aumento do número de vítimas caso não sejam deslocados reforços para o local.

O conflito no Afeganistão continua 18 anos depois da invasão da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos ter derrotado o regime dos talibãs, em 2001.

No mês passado, os Estados Unidos suspenderam as negociações com os rebeldes, apesar de ter sido alcançado um projeto de acordo.

Com Lusa