Acidente com avião da II Guerra Mundial causa cinco mortos nos EUA

Pelo menos cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas devido à queda de um avião bombardeiro da II Guerra Mundial no Estado de Connecticut, nos Estados Unidos, anunciaram os meios de comunicação locais.

As autoridades apenas referem que o acidente com avião afetou 14 pessoas, salientando que existem vítimas mortais, mas não avançam mais informações em concreto.Segundo o jornal Hartford Courant, que cita fontes policiais, o acidente causou pelo menos cinco mortos e nove feridos.

O avião em causa, um bombardeiro B-17, fazia parte da coleção da Fundação Collings, dedicada a preservar a história da aviação, e participava numa iniciativa com outras aeronaves antigas.

Segundo as autoridades, a aeronave estava a regressar ao aeroporto internacional de Bradley depois de ter sofrido um problema no ar logo após a descolagem, quando colidiu com uma estrutura e pegou fogo.No aparelho estavam 13 pessoas, com um funcionário aeroportuário que estava em terra a sofrer também ferimentos.

Os bombardeiros B-17, desenvolvidos na década de 1930, eram dispositivos usados regularmente pelas tropas norte-americanas durante a II Guerra Mundial.

