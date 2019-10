Apanhado por câmara de vigilância a cortar travões de trotinetes elétricas foi preso 

Um homem foi detido na Flórida, pelas autoridades norte-americanas, depois de ter sido apanhado a cortar os travões de várias trotinetes elétricas de uma empresa de aluguer.

De acordo com a polícia de Fort Lauderdale, citada pela ABC News, Randall Williams, de 59 anos, foi preso no domingo e ofereceu resistência aos agentes, mas ainda não foram adiantadas as motivações do crime.

O delito foi registado através de uma câmara de vigilância.

Numa ronda pela zona, as autoridades encontraram um total de 20 trotinetes com os travões cortados. A empresa responsável pelo aluguer foi avisada e retirou todo o material da rua.