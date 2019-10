EUA anunciam sucesso em teste com míssil intercontinental

As Forças Armadas dos Estados Unidos anunciaram esta quarta-feira que testaram com êxito um míssil balístico intercontinental, lançado a partir da base de Vandenberg, na Califórnia.

O míssil Minuteman III (ICBM) viajou cerca de 6.750 quilómetros até se afundar no atol de Kwajalein, no Pacífico, segundo a Força Aérea.

"O teste demonstra que a força de dissuasão nuclear dos Estados Unidos é robusta, flexível, pronta e está bem adaptada para combater as ameaças do século XXI e para tranquilizar os nossos aliados", afirmou o Comando do Ar das Forças Armadas dos EUA, encarregado da força militar de dissuasão, em comunicado.

O Comando acrescentou ainda que o teste "não foi uma resposta ou reação a eventos globais ou tensões regionais", numa alusão indireta à situação no Médio Oriente, onde os EUA reforçaram a sua posição militar, depois de ataques iranianos, ou à demonstração de mísseis de longo alcance que a China fez na comemoração dos 70 anos do regime do Partido Comunista, na terça-feira.



Lusa