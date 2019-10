Mulher invadiu recinto de leões no zoo de Nova Iorque

Uma mulher ultrapassou uma barreira de segurança no Jardim Zoológico de Bronx, em Nova Iorque, e invadiu o recinto dos leões africanos, no sábado.

A mulher foi filmada por um espectador, que visitava o zoo, a dançar e a agitar as mãos como se estivesse a provocar o leão. De acordo com o vídeo, a invasora não parece assustada ou preocupada, mesmo quando o leão caminha na sua direção.

O zoo do Bronx apresentou uma queixa por invasão criminal, de acordo com o Departamento de Polícia de Nova Iorque.

Não se sabe como a mulher conseguiu ultrapassar as barreiras de segurança, nem quanto tempo esteve dentro do recinto.

"As barreiras e as regras estão em vigor para manter os visitantes, funcionários e animais em segurança. Temos uma política de tolerância zero para a invasão e violação de barreiras", disse o zoológico, de acordo com a CNN.