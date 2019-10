O testemunho das últimas prostitutas legais na Tunísia

A pressão dos ativistas dos direitos das mulheres e conservadores religiosos levou o Estado a fechar quase todos os estabelecimentos de prostituição existentes na Tunísia. Os bordéis regulamentados pelo Estado continuam legais, mas são cada vez menos.

A Tunísia possui um sistema de prostituição de dois níveis. Um é registado pelo Governo - os bordéis, onde as prostitutas são autorizadas pelo Estado a exercer o seu trabalho -, o outro envolve o trabalho sexual ilegal - onde as pessoas envolvidas correm o risco de serem presas até dois anos, caso sejam condenadas.

Antes da revolução de 2010, havia cerca de 300 prostitutas em mais de uma dúzia de locais na Tunísia. Hoje, apenas duas cidades - Tunes e Sfax - continuam com as casas de prostituição legalizadas.

Eric Gaillard

Amira, com 25 anos, começou a trabalhar no ramo em Sfax, há cerca de cinco anos. Na altura, quando iniciou, havia 120 profissionais do sexo a trabalhar legalmente.

"Espero ser demitida", disse Amira, reforçando que "passo a passo, eles estão a demitir as mulheres, eles demitem-nas pelo erro mais simples que elas possam cometer. Espero que um dia a mesma coisa me possa acontecer".

"Costumávamos ganhar a vida para sustentar os nossos filhos, pagávamos a renda. Agora não temos mais nada. Na verdade, não tenho mais nada. Se eles nos expulsarem de lá, para onde iremos?", relatou Amira à BBC.

Thomas Peter

Em Tunes, Nadia, uma profissional divorciada de 40 anos, diz que agora não há ninguém que as possa proteger. Segundo relata a BBC, esta prostituta sente falta da proteção legal.

"Quando estávamos no bordel estávamos protegidas com um médico - para exames médicos semanais -, com preservativos femininos e com uma senhora que ficava de olho em todos os procedimentos".

"Agora, quando recebo um cliente, fico com medo porque não tenho ninguém que me possa proteger ou ficar ao meu lado."