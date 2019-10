Pai mata filho de seis anos enquanto tentava “livrá-lo de um demónio”

Um norte-americano foi detido na sequência da investigação à morte do filho de seis anos, depois de ter confessado às autoridades que despejou água quente pela garganta da criança para a “livrar de um demónio”.

Pablo Martinez revelou à polícia de Arizona, nos EUA, que realizou um “exorcismo” no filho porque a criança “tinha um demónio dentro dela”, cita a NBC News.

Segundo a mãe adotiva, a criança “ultimamente agia de forma demoníaca” e o marido ofereceu-se para lhe dar banho. Quando ouviu um “gorgolejar” vindo da casa de banho, abriu a porta da divisão e deparou-se com o homem a segurar o filho sob a torneira da banheira.

Romelia Martinez contou aos detetives que gritou para o marido parar, ao que este lhe respondeu que era “o que precisava de ser feito”. Terá ainda ligado para um pastor, que não atendeu, e só depois decidiu marcar o 911 (o equivalente ao 112), tendo dito ao operador que o companheiro estava a realizar manobras de reanimação.

As autoridades encontraram a criança num quarto encostada a uma almofada. Foi transportada para o hospital, onde acabou por ser declarado o óbito. De acordo com documentos judiciais, o menino de seis anos tinha queimaduras em 15% do corpo, incluindo na cabeça, cotovelos e antebraços.

À polícia, o pai explicou que manteve a criança debaixo de água por um período de cinco a 10 minutos porque acreditava que a água quente expulsaria o demónio.