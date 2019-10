Restaurante em Roma cobra 430 euros por dois pratos de massa

Um restaurante de Roma está a receber várias queixas de turistas que terão sido enganados na conta. O último caso dá conta de duas japonesas que receberam uma conta de 430 euros por uma refeição com dois pratos de massa com peixe e água.

A denúncia chegou às redes sociais, juntamente com uma fotografia da conta. Para além da refeição de 349,80 euros, o Antico Caffè di Marte cobrou ainda 80 euros de gorjeta.

Segundo a CNN, na reação à situação, o dono do restaurante defendeu que o menu "é claro e que tudo está detalhado".

"Olhem para os preços: 16 euros por um prato de massa com marisco. Para pagar aquele montante, as raparigas pediram o prato e acrescentaram peixe. Por outro lado, o nosso peixe é fresco: o cliente escolhe no balcão, nos pesamos e cozinhamos."

Sobre a gorjeta de 80 euros, Giacomo Jin disse que era voluntário e que os clientes podiam escolher entre 10 e 20% do total da conta.

A denúncia do caso levou vários internautas a partilhar histórias semelhantes com o mesmo restaurante. Minh Ngoc Bui, uma vietnamita a viver na Alemanha, foi uma das pessoas que deixou uma queixa na plataforma Tripadvisor.

Juntamente com outras amigas, pediram um prato de marisco e peixes variados, que tinha o custo de 6.5 euros por 100 gramas. Em entrevista à CNN, a jovem confessou que só pediu as 100 gramas, mas que para a mesa veio um prato com cerca de dois quilos.

Minh Ngoc Bui

"Ficamos surpresas quando vimos o prato, porque não estávamos à espera de que 100 gramas de peixe fosse tanto assim. Mas como era o nosso último dia em Itália, concordamos. Eram cerca de dois quilos de peixe, então concordamos em pagar entre 130 e 150 euros pelo prato."

No entanto, o grupo de amigas voltou a ser surpreendido quando a conta mostrou o valor para 4.8 quilos de peixe, com o custo de 315 euros. O total da refeição foi de 476,40 euros, o que incluía 40 euros de taxa de serviço e 40 euros de gorjeta.

Minh Ngoc Bui

Minh Ngoc Bui queixou-se aos funcionários do restaurante, que "a obrigaram a pagar". Ainda assim, voltou ao restaurante.

"Pedi ao funcionário que nos serviu para juntar 4.8 quilos de marisco e peixe naquele prato, porque acredito que seria impossível. E, como pensei, eles recusaram-se com a desculpa que não tinham tempo."

A jovem tentou apresentar queixa na polícia, mas as autoridades adiantaram que tinha de ser feita antes do pagamento.

Os vários casos revelados no Tripadvisor levaram a plataforma a suspender a página de comentários do restaurante.