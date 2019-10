173 mortos este ano por minas e restos de explosivos da guerra na Síria

- Pelo menos 173 pessoas, incluindo 41 crianças, morreram na Síria desde o início do ano vitimas de minas antipessoais e outros explosivos, restos da guerra que ameaçam milhões de pessoas no país, alertou hoje uma organização não-governamental (ONG).



Com o conflito desencadeado em 2011, as múltiplas partes em confronto na Síria colocaram um número considerável de minas em zonas urbanas, mas também em campos agrícolas ou em estradas, abandonando também vários outros engenhos explosivos em todo o país.



"Desde o início de 2019, foram mortos 173 civis, incluindo 41 crianças, por minas antipessoais e restos de explosivos de guerra", anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).



Entre estas vítimas, pelo menos 40 morreram nos campos onde andavam à procura de trufas em zonas de chuvas intensas, explicou esta ONG em comunicado.



Na Síria, 10,2 milhões de homens, mulheres e crianças estão expostos aos perigos de restos de explosivos de guerra, segundo as Nações Unidas (ONU).



"Todos os dias civis morrem ou são mutilados para a vida toda por causa de minas antipessoais e de munições por explodir", lamentou recentemente o escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês).



O flagelo "impede que as pessoas voltem (para casa) e removam os escombros para reconstruir as suas casas ou cultivar as suas terras com segurança", disse em agosto uma porta-voz da ONU em Damasco à agência noticiosa France-Presse, denunciando que a situação afeta também "as crianças que não podem brincar e ir à escola em condições adequadas".



Em julho de 2018, as autoridades sírias e as Nações Unidas assinaram um protocolo destinado a permitir que o Serviço de Ação contra Minas da ONU (UNMAS) apoie os esforços do Governo sírio.



Desencadeada em 2011 com a repressão das manifestações pró-democracia, a guerra na Síria provocou mais de 370.000 mortes.

Lusa