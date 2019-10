Cinco manifestantes mortos desde terça-feira no Iraque em protestos espontâneos

Dois manifestantes foram esta quarta-feira mortos em Nasiriya (sul do Iraque), elevando para cinco o número de vítimas desde o início, na terça-feira, de uma vaga de contestação no país que exige empregos, serviços públicos e o fim da corrupção.

O diretor dos serviços de saúde da província de Zi Qar, onde se situa a cidade de Nasiriya, confirmou mais duas vítimas e acrescentou que pelo menos 14 pessoas, incluindo 11 membros das forças de segurança, foram feridas durante os protestos.

Em Bagdad, a capital, os desfiles dos manifestantes ganharam hoje nova amplitude, com as forças da ordem a dispararem de novo balas reais apesar dos apelos à calma após as mortes de manifestantes.

Em diversos bairros de Bagdad os manifestantes queimaram pneus e cortaram importantes vias rodoviárias, segundo jornalistas da agência noticiosa AFP no local.

Todos os desfiles procuravam convergir para a emblemática praça Tahir no centro de Bagdad, tradicional ponto de encontro dos manifestantes, separada da superprotegida "Zona Verde" pela ponte al-Joumhouriya, com acessos bloqueados desde terça-feira pelas forças policiais e militares. Os manifestantes estavam proibidos do acesso à "Zona Verde", onde se situa a embaixada dos Estados Unidos e o parlamento, por blocos de betão e barreiras militares.

Em junho, foi aberta sem condições, e um afluxo incontrolado de pessoas arrisca-se a paralisar as instituições do poder que se concentraram nesta "ilha de segurança".

Hoje, de novo, a polícia de intervenção disparou balas reais para o ar ao tentar dispersar centenas de manifestantes com diversas reivindicações, desde a luta contra a corrupção e ao desemprego, até ao recente afastamento de um general popular. Os jornalistas também sofreram represálias e um repórter foi detido.

As manifestações contra o poder têm sido frequentes no Iraque, mas após a chegada ao poder de Abdel Mahdi em 25 de outubro de 2018, nenhum protesto espontâneo tinha registado a atual adesão.

A mobilização de terça-feira juntou desde diplomados sem emprego até aos detratores da corrupção. Nenhuma organização, nenhum partido político ou líder religioso esteve na origem dos apelos aos protestos, que recentemente se propagaram pelas redes sociais.

Desde terça-feira, três manifestantes foram mortos em Nasiriya e dois em Bagdad, de onde partiu a contestação.

Responsáveis pelos serviços de saúde referiram-se ainda mais de 200 feridos, por sufocamento devido à utilização de gás lacrimogéneo ou por ferimentos provocados pelas forças policiais.

A representante da ONU no Iraque, Jeanine Hennis-Plasschaert, referiu estar "muito inquieta" e exortou à "contenção", um apelo também emitido pelo Presidente Barham Saleh, que apelou a manifestações "pacíficas" e justificou a ação policial.

A Comissão dos direitos humanos do parlamento denunciou uma "repressão" e disse que "os responsáveis devem prestar contas".

O chefe do parlamento exigiu um inquérito, à semelhança de Moqtada Sadr, o influente líder xiita e forte crítico da corrupção endémica no país do Médio Oriente.

Pouco depois, e no seu primeiro teste face à população após tomar posse há quase um ano, o primeiro-ministro Abdel Mahdi saudou a "grande responsabilidade e contenção das Forças Armadas" e acusou "agressores" e "sabotadores" de terem "deliberadamente provocado vítimas". Madhi reuniu hoje o Conselho nacional de segurança, um conselho de ministros restrito e ativado em períodos de crise.

Lusa