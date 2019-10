Cinzas de Gandhi roubadas no dia em que fazia 150 anos

Alguns dos restos mortais de Mahatma Gandhi foram roubados no dia em que o pai da nação indiana completaria 150 anos. Uma das suas fotografias também foi danificada com tinta verde.

De acordo com as autoridades, citadas pela BBC, as cinzas foram retiradas de um memorial no centro da Índia, onde estavam guardadas desde 1948 - ano do assassinato de Gandhi por um extremista hindu.

Os ladrões também escreveram a palavra "traidor" com tinta verde numa fotografia do considerado ícone da paz. Alguns hindus veem Gandhi como um traidor, porque o advogado defendia a união entre hindus e muçulmanos.

Mangaldeep Tiwari, zelador do memorial de Bapu Bhawan, local onde as cinzas estavam guardadas, disse que o roubo foi "vergonhoso". "Abri o portão de Bhawan de manhã cedo porque era o aniversário de Gandhi", disse ele ao site indiano The Wire.

"Quando voltei por volta das 23:00, encontrei os restos mortais de Gandhi ausentes e a sua fotografia desfigurada", salientou Mangaldeep.

Gandhi liderou um movimento de resistência não violento contra o domínio colonial britânico na Índia e inspirou pessoas de todo o mundo.