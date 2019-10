Descoberto na Austrália cogumelo mais venenoso do mundo

O cogumelo "chifres de veado", um dos mais venenosos do mundo, foi descoberto no extremo norte da Austrália, a milhares de quilómetros das montanhas japonesas e coreanas, a sua zona de origem.

O espécime 'Podostroma cornu-damae' foi encontrado por um fotógrafo num subúrbio de Cairns, Queensland, antes de ser identificado pelos especialistas, divulgou hoje a James Cook University (JCU).

No passado, foram relatadas mortes na Coreia e no Japão, em situações em que as pessoas usaram os "chifres de veado", vermelhos brilhantes, confundindo-os com outros fungos usados na medicina tradicional, e ingeridos como uma infusão.

Matt Barrett, um micologista da JCU, destacou a importância da descoberta do fungo na Austrália, para perceber como a sua capacidade de progressão se estendeu consideravelmente.

Os "brilhantes chifres de veado" são o único fungo conhecido cujas toxinas podem ser absorvidas pela pele e o seu consumo pode provocar vómitos, diarreia, febre e vários sintomas que, sem tratamento, podem resultar em falência de órgãos ou danos cerebrais e consequente morte.

"O facto de encontrarmos no nosso jardim fungos singulares e medicamente importantes, como os "brilhantes chifres de veado", mostra que ainda temos muito a aprender sobre cogumelos no norte da Austrália", disse Matt Barrett.

Lusa