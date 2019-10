Jovem emociona tribunal ao abraçar ex-polícia que matou o irmão

A ex-agente de polícia Amber Guyger foi condenada a 10 anos de prisão pelo homicídio do vizinho Botham Jean, de 26 anos, depois de ter entrado no seu apartamento por engano e ter disparado sobre o jovem negro.

No tribunal, pouco depois de ser conhecida a sentença, o irmão da vítima emocionou os presentes ao afirmar que perdoava a ex-polícia. Num discurso comovente, Brandt explicou que não espera que a mulher “apodreça ou morra como o irmão”.

“Perdoo-a, e sei que se pedir a Deus, também a perdoará. Falo por mim, não em nome da minha família, mas gosto de si como gosto de qualquer pessoa. (...) Nunca iria dizer isto à frente da minha família, mas nem queria que fosse para a prisão. Quero o melhor para si porque sei que é o que o Botham iria querer”.

Depois do discurso, o jovem pediu autorização à juíza para abraçar Amber, num momento que deixou quem estava presente no tribunal em lágrimas. Também a juíza abraçou a condenada, depois de ter falado e abraçado os pais de Botham Jean. O vídeo do momento foi partilhado pelo jornal britânico The Guardian.

Na noite de 6 de setembro de 2018, a ex-agente da polícia entrou alegadamente por engano no apartamento do vizinho, o jovem de 26 anos, e alvejou-o por achar que se tratava de um intruso. Botham estava sentado no sofá a ver televisão e a comer gelado.