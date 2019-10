Nave russa Soyuz MS-12 aterra com êxito no Cazaquistão

POOL New

A nave russa Soyuz MS-12, com três tripulantes da Estação Espacial Internacional (EEI) a bordo, aterrou hoje com sucesso, no Cazaquistão, informou o Centro de Controlo de Voos Espaciais da Rússia.

A nave russa aterrou às 11:59 horas a sudoeste da cidade de Dzhezkazgán, com Alexei Ovchinin, cosmonauta e comandante da Soyuz, Nick Hague, astronauta da NASA e Hazza al Mansouri, astronauta dos Emirados Árabes Unidos, a bordo. A nave aterrou cerca de três horas e meia após deixar a EEI.

Al Mansouri, que se tornou o primeiro cidadãos dos Emirados Árabes Unidos a estar no espaço, permaneceu apenas oito dias na plataforma orbital, enquanto que Hague e Ovchinin estiveram na EEI durante 203 dias.

Lusa