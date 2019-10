Polícia dispara munição real para dispersar manifestantes no Iraque

As forças de segurança iraquianas dispararam hoje munição real para dispersar novas manifestações em dois bairros de Bagdad, no Iraque, enquanto o Presidente, Barham Ahmed Salih, pedia moderação após a morte de dois manifestantes na terça-feira.

A intervenção das forças de segurança ocorreu em manifestações nos bairros de Al-Shaab, no norte de Bagdad, e Zaafaraniya, no sul da capital, disse um jornalista da agência de notícias AFP.

As forças de segurança e a polícia antimotim foram fortemente posicionadas na capital iraquiana e fecharam todas as estradas que levam a uma grande praça central, que viu confrontos violentos entre manifestantes e polícia na terça-feira.

Duas pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas depois de as forças de segurança abrirem fogo com munição real, balas de borracha e gás lacrimogéneo contra manifestantes antigovernamentais na noite de terça-feira.

Hoje, funcionários municipais iraquianos estavam a limpar a praça Tahrir, lavando as ruas com água enquanto máquinas removiam detritos.

As forças de segurança estão fortemente posicionadas na área, com veículos blindados, veículos da polícia e dezenas de agentes de segurança foram deslocados para as ruas laterais.

Uma ponte que leva da praça Tahrir à Zona Verde - sede de escritórios do Governo e embaixadas estrangeiras - foi fechada hoje de manhã.

Lusa