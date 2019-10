Por que razão este emoji está na lista de símbolos de ódio

O gesto que forma um círculo entre os dedos indicador e polegar está a ser usado por grupos extremistas como a expressão da "supremacia branca". Entrou, por isso, para a lista dos símbolos de ódio.

O alerta é da Liga Antidifamação, a ADL, uma associação norte-americana que monitoriza crimes de ódio.

O gesto começou a ser amplamente usado por pessoas ligadas a grupos de extrema-direita para se referirem à "supremacia branca" em mensagens ofensivas no internet.

Como e quando começou a ser usado

Começou como uma brincadeira em 2017 num chat, o 4Chan. A ideia era convencer os jornalistas de que o gesto de OK era, na verdade, um símbolo do poder supremacista branco: os três dedos esticados formavam a letra "W", de white, branco em português, enquanto o polegar e o indicador fechado simbolizam a letra "P", de power, poder em português.

A ideia foi bem recebida por grupos de extrema-direita que começam a usar este sinal para se identificarem e o símbolo ganhou nova conotação.

A associação garante que o OK começou a ser usado por trolls da internet, para escrever mensagens ofensivas e há quem publique, nas redes sociais, as suas próprias fotografias a fazer o gesto.

O autor do massacre em Christchurch, Nova Zelândia, acusado de matar 51 pessoas em março deste ano, fez o gesto quando foi apresentado ao tribunal.

O que é a ADL

A Liga Antidifamação foi criada em 2000 com o objetivo de ajudar as pessoas a reconhecer sinais de extremismo. A lista criada já inclui mais de 200 itens, como a suástica ou a cruz em chamas do Ku Klux Klan.

A ADL alerta, no entanto, que, na maior parte das vezes, o uso do gesto ainda indica aprovação ou que algo está bem. Recomenda por isso "cuidados especiais para não tirar conclusões precipitadas sobre a intenção de alguém que usou o gesto", diz em comunicado.

Ouvido pela BBC, Jonathan Greenblatt, responsável pela ADL explica que as autoridades e o público "precisam ser estar informados sobre o significado dessas imagens, que podem servir como um primeiro sinal de alerta para a presença de inimigos numa comunidade ou escola."

Paul Stocker, um historiador especialista em movimentos de extrema-direita, disse à BBC que o sinal de OK passou a ser usado pelos supremacistas brancos para se identificarem.