Sismo de 5,1 atinge ilha grega de Rodes

Um terramoto de magnitude 5,1 na escala de Richter atingiu hoje a ilha grega de Rodes, no arquipélago do Dodecaneso, segundo o Instituto Geodinâmico do Observatório Nacional de Atenas, sem que haja registo de danos ou feridos.



O epicentro do sismo, que ocorreu às 07:44 (05:44 em Lisboa), localizou-se no mar, a 37 quilómetros a sudeste da capital de Rodes e a uma profundidade de 14 quilómetros.



Por seu lado, o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico registou a mesma magnitude, mas uma profundidade de 10 quilómetros.



A polícia e os bombeiros indicaram à agência de notícias Efe que não receberam informações sobre feridos ou outras emergências relacionadas com o sismo.



Um porta-voz da Proteção Civil adiantou que não há registo de qualquer dano.

