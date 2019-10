UE abre negociações oficiais para adesão da Albânia e da Macedónia do Norte

A União Europeia vai abrir conversações oficiais sobre a adesão de dois países balcânicos, a Macedónia do Norte e a Albânia, foi esta quinta-feira revelado, em Bruxelas, numa carta subscrita pelos presidentes das principais instituições europeias.

A missiva, dirigida aos membros do Conselho Europeu, é assinada por David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, e ainda pelo presidente em exercício da Comissão Europeia, Jean-Claude juncker e pela presidente eleita Ursula Von der Leyen.

No Conselho Europeu de junho, os líderes europeus tinham já avançado com a hipótese de abrir as negociações até final de outubro com os dois países balcânicos, seguindo uma recomendação da Comissão Europeia.

"A Macedónia do Norte e a Albânia fizeram o que lhes foi pedido. Isso exigiu um esforço significativo dos respetivos cidadãos, para quem a perspetiva europeia tem sido uma grande fonte de motivação e determinação", reconhecem na carta os líderes europeus.

A possível adesão dos dois países e consequente alargamento da UE é encarada pelos líderes europeus como "uma escolha estratégica" para o futuro da União e para o seu papel num mundo em mudança.

"Não há garantia de sucesso. Haverá muito trabalho duro de reformas pela frente. A adesão não acontecerá do dia para a noite. Os dois países têm que ter noção disso", previnem os líderes europeus.

A abertura das negociações tem ainda que ser que ser aprovada pelos Estados-membros da União.

Lusa