Zebra abatida a tiro na Alemanha após fuga aparatosa de circo

Toda a informação foi confirmada em comunicado pela polícia alemã:

8h00 da manhã da última 4.ª feira soava o alerta nas esquadras da cidade de Tessin, no distrito de Rostock, em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental: uma zebra corre desgovernada na A20, no norte do país e desencadeia um acidente entre dois veículos ligeiros. Os ocupantes saem ilesos, assim como a zebra que continua a fuga.

A autoestrada é, então encerrada à circulação, no país que não impõe limites de velocidade nas autoestradas.

45 minutos depois era confirmada a captura da 1.ª zebra fugida. Outra continua a monte e mantém no terreno "uma grande operação da polícia" para capturar o animal.

Na fuga um agente fica ferido sem gravidade e um carro de patrulha danificado. Um outro veículo que circulava na autoestrada é abalroado pelo animal, que volta a fugir, sem deixar rasto.

É então lançado mais um alerta da polícia no Twitter.

Pouco depois a zebra era localizada num campo próximo da autoestrada.

O tratador do circo ainda tentou ajudar a neutralizar o animal, sem sucesso e teve de ser chamada a unidade de resgate de animais e os bombeiros.

O animal acabou por ser abatido a tiro na via e morreu no local.

Nas redes sociais surgiram vários comentários a questionarem a razão pela qual a zebra foi abatida, em vez de neutralizada, mas a polícia limitou-se remeter outros esclarecimentos para mais tarde: